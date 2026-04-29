Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 апреля, 04:59

Политика
Главная / Новости /

Time: демократы планируют иск против Трампа из-за операции в Иране

Фото: depositphotos/actionsports

Демократы рассматривают возможность судебного иска против президента США Дональда Трампа, если он продолжит военную операцию против Ирана после 1 мая без одобрения законодателей. Об этом сообщает журнал Time со ссылкой на информированные источники.

Ключевой датой становится 1 мая, так как именно в этот день истекают 60 суток с момента уведомления Конгресса о начале военной кампании, стартовавшей 28 февраля. Согласно действующему законодательству, по истечении этого срока глава государства обязан либо получить мандат от законодателей на продолжение боевых действий, либо официально уведомить, что для безопасного вывода американских войск требуется дополнительный 30-дневный период.

Как отмечает издание, консультации по подготовке иска находятся на ранней стадии и ранее не афишировались, однако могут резко активизироваться в ближайшие недели, если президент решит действовать в обход Конгресса. Но окончательное решение о запуске судебного процесса демократами пока не принято – в приоритете остается использование всех доступных законодательных рычагов.

В частности, как пишет газета, сенатор Адам Шифф уже в конце текущей недели намерен инициировать повторное голосование по резолюции, ограничивающей военные полномочия президента. Таким образом, законодатели пытаются исчерпать политические инструменты давления, прежде чем перевести спор в юридическую плоскость.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика