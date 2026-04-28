WSJ: Трамп скептически отнесся к предложению Ирана по переговорам

Администрация президента США Дональда Трампа не приняла предложенный Тегераном трехэтапный план переговоров, сочтя его недостаточным. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Отмечается, что в Белом доме и команде по национальной безопасности США преобладает скепсис относительно истинных намерений Исламской Республики.

По данным издания, американский лидер не стал официально отклонять иранскую инициативу, однако выразил сомнение в готовности Тегерана выполнить ключевое требование Вашингтона – полностью отказаться от обогащения урана. В администрации полагают, что предложенные Тегераном этапы не ведут к достижению этой принципиальной цели.

Источники газеты утверждают, что Соединенные Штаты намерены продолжить контакты и уже в ближайшие дни представят Ирану собственное контрпредложение, отражающее позицию американской стороны по ядерной сделке.

Израиль и США начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Исламская Республика нанесла удары по еврейскому государству и американским базам, которые находятся в странах Персидского залива.

В марте Вашингтон передал Тегерану план урегулирования конфликта, состоящий из 15 пунктов. Тогда же Трамп заявил, что военная операция против Исламской Республики приближается к завершению.