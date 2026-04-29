Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
29 апреля, 18:14

Политика

Расходы США на операцию против Ирана достигли 25 млрд долларов

Фото: Getty Images/SOPA Images/LightRocket/Jen Golbeck

Расходы США на военную операцию против Ирана достигли 25 миллиардов долларов. Такие цифры привел исполняющий обязанности главы финансового отдела Пентагона Джулс Херст в ходе слушаний в профильном комитете палаты представителей.

Значительная часть этих средств, как он уточнил, была направлена на закупку боеприпасов.

Конфликт в Ближневосточном регионе обострился в конце февраля после нанесения ударов со стороны США и Израиля по Ирану. В качестве ответа Исламская Республика выпустила ракеты по территории еврейского государства и американским базам, расположенным в странах Персидского залива.

В середине апреля Вашингтон и Тегеран провели мирные переговоры, по итогам которых сторонам не удалось достичь соглашения. Следующая встреча была запланирована тоже в апреле, но иранская сторона отказалась участвовать.

Еще одна попытка переговоров могла быть организована в Пакистане, но президент США Дональд Трамп принял решение отменить поездку своих представителей в Исламабад. Он заявил, что не готов отправлять людей в 18-часовое путешествие ради обсуждения вопросов, которые не имеют значения.

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политикаэкономиказа рубежом

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика