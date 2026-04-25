25 апреля, 19:33

Трамп заявил, что отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Пакистан

Президент США Дональд Трамп отменил поездку своего спецпосланника Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера в Пакистан для переговоров с Ираном. Об этом на своей странице в соцсети X заявил журналист телеканала Fox News Аише Хэсни.

Трамп в разговоре с журналистом заявил, что не позволит своим людям совершать 18-часовой перелет ради разговоров "ни о чем". По словам американского лидера, у Вашингтона на руках "все карты", а Тегеран может позвонить американской стороне, когда захочет.

При этом отмена поездки американских переговорщиков в Пакистан не означает возобновления военных действий против Ирана, резюмировал американский лидер.

Ранее планировалось, что Уиткофф и Кушнер отправятся в Пакистан для участия в переговорах с Ираном.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Читайте также


Что будет с ценами на услуги такси в 2026 году?

Поездки могут подорожать почти на треть к концу 2026 года

На подорожание услуг влияет новое законодательство и дефицит водителей

Читать
Почему в мире существенно падает рождаемость?

Главный фактор – неполное замещение поколений

Демографический кризис проявляется и в уменьшении количества зарегистрированных браков

Читать
Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
Как подготовиться к длительному забегу?

Разминка длительностью 15–20 минут крайне важна перед долгими соревнованиями

В качестве обуви обязательно должны быть беговые кроссовки

Читать
Какие домашние устройства помогут аллергикам в сезон цветения?

Одним из самых эффективных домашних решений остаются очистители воздуха

Важна уборка помещения пылесосом

Читать
Почему российские мужчины уходят в декрет?

Это связано с тем, что у мамы более развивающаяся карьера или высокая зарплата

В обществе нормально реагируют на то, что отец идет в декрет

Читать
Как сделать ссоры полезными для отношений?

Через проявление гнева люди могут выстроить глубокую эмоциональную связь

Помогают ситуации, где партнеры обсуждают проблему, говоря без попыток унижения

Читать
