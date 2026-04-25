Трамп заявил, что отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Пакистан

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп отменил поездку своего спецпосланника Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера в Пакистан для переговоров с Ираном. Об этом на своей странице в соцсети X заявил журналист телеканала Fox News Аише Хэсни.

Трамп в разговоре с журналистом заявил, что не позволит своим людям совершать 18-часовой перелет ради разговоров "ни о чем". По словам американского лидера, у Вашингтона на руках "все карты", а Тегеран может позвонить американской стороне, когда захочет.

При этом отмена поездки американских переговорщиков в Пакистан не означает возобновления военных действий против Ирана, резюмировал американский лидер.

Ранее планировалось, что Уиткофф и Кушнер отправятся в Пакистан для участия в переговорах с Ираном.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

