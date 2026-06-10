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10 июня, 08:56

Общество

Доклинические испытания российской вакцины от аллергии на амброзию начнутся в 2027 году

Фото: depositphotos/jroballo

Доклинические исследования новой вакцины от аллергии на амброзию стартуют в России в 2027 году. Об этом РИА Новости сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

Она подчеркнула, что аллергия на амброзию встречается среди жителей России, особенно на юге, достаточно часто – это около 30% от всех аллергических реакций.

По словам Скворцовой, прототип вакцины эффективен и безопасен. Если в ходе доклинических испытаний будут достигнуты положительные результаты, начнутся клинические исследования.

Тем временем отечественная пятивалентная вакцина от менингококковой инфекции получит регистрацию и выйдет на рынок уже в 2026 году. Кроме того, в этом году зарегистрируют еще одну полисахаридную конъюгированную вакцину и другие препараты.

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