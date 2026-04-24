24 апреля, 22:43

Политика
Tasnim: Иран после первого раунда переговоров не запрашивал новой встречи с США

Власти Ирана после первого раунда переговоров с Исламабаде не запрашивали новой встречи с США. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источники.

Журналисты рассказали, что Вашингтон сам неоднократно через пакистанских посредников передавал запросы на новый раунд. Однако Иран отклонил все просьбы, так как требования Штатов были "чрезмерными", говорится в материале.

Исходя из этого, Исламская Республика "в настоящее время и при существующих условиях" не принимала решения о проведении новой встречи.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану. В ответ Тегеран атаковал еврейское государство и американские военные базы в регионе.

В начале апреля Соединенные Штаты согласились отложить удары по гражданской инфраструктуре Исламской Республики. 11–12 апреля стороны провели мирные переговоры. Второй раунд был запланирован на 22-е число, однако не состоялся.

Между тем американский президент Дональд Трамп направит своего спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера в Пакистан для участия в консультациях с Ираном, которые могут пройти в ближайшие выходные.

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

