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10 июня, 09:32

Общество

В Роспотребнадзоре призвали россиян обязательно делать прививки от туберкулеза и кори

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Прививки от туберкулеза, гепатита B, кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, краснухи должен сделать каждый россиянин. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, самые важные вакцины внесены в национальный календарь прививок. Они обеспечивают иммунитет на долгие годы.

"В первые дни жизни – это вакцины от туберкулеза, гепатита B. Затем идет вакцинация от кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, краснухи", – приводит слова Поповой РИА Новости.

Глава ведомства напомнила, что вакцинацию проводят за счет средств из федерального бюджета. Также в России проводится ежегодная сезонная вакцинация против гриппа.

Ранее Росздравнадзор сообщил о достаточном количестве вакцин от клещевого энцефалита в стране. В частности, что за первые два месяца текущего года в гражданский оборот было выпущено свыше 900 тысяч доз данной вакцины и более 280 тысяч доз иммуноглобулина. При этом служба призвала руководителей областей и медорганизаций более тщательно планировать закупку препаратов.

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