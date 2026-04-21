Tasnim: Иран не будет принимать участие в переговорах с США 22 апреля

Представители Ирана не будут принимать участие в переговорах с США в Исламабаде 22 апреля. Иранская сторона уже уведомила об этом Пакистан, сообщает издание Tasnim со ссылкой на источники.

Тегеран принял такое решение, поскольку на данный момент не наблюдает перспектив, при которых обсуждение мирной сделки могло бы возобновиться. В Иране считают, что США лишь препятствуют достижению приемлемого соглашения.

По информации агентства Associated Press, вице-президент США Джей Ди Вэнс также отменил свою поездку в Исламабад. Политик должен был возглавить американскую делегацию на переговорах.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

США и Иран провели мирные переговоры 11–12 апреля, однако стороны не смогли прийти к каким-либо договоренностям.

По информации СМИ, Тегеран может затягивать переговорный процесс из-за давления на руководство страны со стороны Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Представители военной элиты республики не хотят вести диалог, пока США не снимут блокаду Ормузского пролива.