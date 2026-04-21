ВМС США перехватили танкер без странового обозначения в Индо-Тихоокеанском регионе

ВМС США перехватили танкер в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщили на странице Пентагона в Х.

В ведомстве указали, что ВС США провели досмотр и перехват, а также поднялись на борт танкера M/T Tifani, находящегося под санкциями, без странового обозначения, в зоне ответственности INDOPACOM. В ходе операции никаких "инцидентов" не произошло.

Кроме того, американские военные подчеркнули, что продолжат принимать меры для пресечения сетей поставок, которые США считают нелегальными и оказывающими материальную поддержку Ирану.

В то же время президент США Дональд Трамп на странице в Truth Social заявил, что Иран "много раз нарушал режим прекращения огня". Однако он не сообщил подробностей и не стал предоставлять какие-либо доказательства.

Ранее Иран закрыл Ормузский пролив после того, как 28 февраля США и Израиль атаковали Исламскую Республику. Тегеран в ответ нанес удары по израильской территории и американским базам в регионе.

13 апреля США начали блокаду канала в рамках военной операции против Ирана. Уточнялось, что она применяется в отношении судов всех стран, входящих в иранские порты и прибрежные районы, а также выходящих из них, включая объекты в Персидском и Оманском заливах.

