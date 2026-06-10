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10 июня, 16:58

Шоу-бизнес

Модель Джиджи Хадид показала кулон с инициалами возлюбленного Брэдли Купера

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/gigihadid

Подписчики модели Джиджи Хадид в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) заметили, что она носит кулон, где есть инициалы ее возлюбленного актера Брэдли Купера.

Речь идет о золотой подвеске в форме жетона. На украшении можно заметить G&B – это первые буквы имен Джиджи и Брэдли.

Брендовый кулон стоит практически 3 тысячи долларов, или около 216 тысяч рублей. Украшение сделано из 14-каратного желтого золота и украшено бриллиантами.

Ранее актриса Ева Лонгория в соцсетях показала фото с бывшим мужем баскетболистом Тони Паркером. Они вместе приняли участие в кулинарном шоу. Экс-супруги находились в браке 7 лет и расстались в 2010 году, сохранив хорошие отношения.

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