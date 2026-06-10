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10 июня, 17:32

Политика

Путин подписал закон об аресте имущества релокантов за правонарушения

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Владимир Путин подписал закон об аресте имущества граждан, уехавших из России и совершивших административные правонарушения против интересов страны. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

Согласно закону, в список таких правонарушений включены дискредитация Вооруженных сил РФ, призывы к введению санкций против России, пропаганда нацистской символики, производство и распространение экстремистских материалов, неуплата штрафа правонарушения. Кроме того, документ подразумевает арест имущества лиц, которые привлекались к ответственности. Стоимость арестованного имущества не ограничивается штрафом.

Также в законе указывается, что в случае, когда гражданин находится за рубежом и возможность его уведомить отсутствует, суд должен назначить ему защитника. При прекращении дела издержки на его оплату возмещаются из федерального бюджета.

Закон начнет действовать с 1 сентября текущего года.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не брать на госслужбу тех, кто покинул Россию после начала спецоперации на Украине, а затем решил вернуться. По его словам, такие люди также не должны занимать должности в муниципальных органах власти и компаниях с госучастием. Человек, предавший свою страну, не может работать в указанных сферах, подчеркнул политик.

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