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10 июня, 17:46

Транспорт

Belgee приостановил продажи кроссовера X50 в России

Фото: belgee.by

Компания Belgee решила приостановить продажи кроссовера X50 в России. Об этом сообщила пресс-служба автопроизводителя.

В компании подчеркнули, что в настоящее время анализируют обстановку на рынке и рассматривают вопрос о дальнейшем выпуске машины.

"Недавно мы запустили новинку Belgee X50+ и сейчас делаем акцент на этом кроссовере", – подчеркнули представители автопроизводителя.

В России представлены два кроссовера компании X70 и X50+, а также седан S50. Они выпускаются в Белоруссии.

Ранее в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) было запущено производство автомобилей нового бренда Senat. Они будут выпускаться на заводе в Шушарах в Санкт-Петербурге, где ранее с конвейера выходили модели японского концерна Toyota. Инициаторы нового проекта вложили в реиндустриализацию порядка 3 миллиардов рублей.

Кроме того, на ПМЭФ российский автопроизводитель Volga впервые показал флагманский кроссовер K50. Он относится к классу SUV D и оснащен 2-литровым турбомотором мощностью 238 лошадиных сил, 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и полным приводом.

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