На Алтае пресекли деятельность экстремистского сообщества с 150 участниками

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В Алтайском крае пресекли деятельность межрегионального праворадикального сообщества, в которое входило более 150 человек в 21 субъекте РФ. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По данным правоохранителей, организатор сообщества – житель Алтайского края. Мужчина посредством мессенджера Telegram для координации деятельности и пропаганды националистических идей создал местные ячейки в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Арзамасе, Краснодаре, Новокузнецке, Владимире и Тюмени. В них входили молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет.

Участники сообщества планировали и проводили в отношении лиц неславянской национальности акции "прямого действия" по мотивам этнической неприязни, в том числе поджоги торговых точек, избиения и нанесение ножевых ранений.

Также некоторые члены группировки поддерживали террористическую организацию NS/WP (признана террористической организацией, запрещена в РФ) и оправдывали ее деятельность.

Следственные органы возбудили уголовные дела в отношении организаторов и наиболее активных участников по следующим статьям УК РФ:



205.2 – "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма";

205.5 – "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации";

213 – "Хулиганство";

280 – "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности";

282 – "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства";

282.1 – "Организация экстремистского сообщества".

При обысках у фигурантов изъяли огнестрельное и холодное оружие, самодельные зажигательные устройства и предметы с националистической символикой.

Ранее силовики задержали жителей столичного региона за акции устрашения против четырех руководителей Роскомнадзора. Двое злоумышленников, включая подростка, разместили на дверях квартир троих сотрудников РКН молотки со следами жидкости бурого цвета. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".