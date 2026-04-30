Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 апреля, 15:48

Происшествия

Двоих россиян задержали за акции устрашения руководителей РКН

Фото: depositphotos/Grigorenko

Силовики задержали двоих жителей столичного региона за акции устрашения против четырех руководителей Роскомнадзора (РКН). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В ведомстве отметили, что украинские спецслужбы используют интернет-сервисы объявлений о быстрых заработках для вовлечения граждан России в террористическую деятельность. Двоих завербовали при помощи одного из мессенджеров под легендой осуществления работы в детективном и коллекторском агентствах.

"Они дают признательные показания", – отметили в российской спецслужбе.

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко добавила, что двое злоумышленников, включая подростка, 28 апреля разместили на дверях квартир троих сотрудников РКН молотки со следами жидкости бурого цвета.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство"). В ближайшее время фигурантов доставят в подразделение столичного управления СК для проведения следственных действий.

Ранее российские спецслужбы пресекли действия россиянина, который планировал теракт в отношении одного из высокопоставленных чиновников Курской области.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту, госизмене, посягательстве на жизнь государственного деятеля, прохождении обучения для осуществления терактов, участии в террористическом сообществе, незаконном изготовлении взрывчатых веществ и легализации денежных средств или иного имущества. Задержанному грозит пожизненное лишение свободы.

Читайте также


происшествиягород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика