ФСБ задержала россиянина, планировавшего теракт против курского чиновника

Российские спецслужбы пресекли действия россиянина 1974 года рождения, который планировал теракт в отношении одного из высокопоставленных чиновников Курской области. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает РИА Новости.

По данным ведомства, уроженец украинского города Ладыжин, проживая в Курской области, связался с представителем Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. По его заданию он готовился совершить теракт в отношении высокопоставленного должностного лица российского региона.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту, госизмене, посягательстве на жизнь государственного деятеля, прохождении обучения для осуществления терактов, участии в террористическом сообществе, незаконном изготовлении взрывчатых веществ и легализации денежных средств или иного имущества. Задержанному грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее ФСБ предотвратила теракт на одном из предприятий ОПК в Подмосковье, который собирался совершить работавший на заводе россиянин. Он действовал по заданию украинских спецслужб.

Силовики пытались задержать злоумышленника в момент изъятия у него самодельного взрывного устройства, но он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.

