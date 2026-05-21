21 мая, 14:52

Политика

В ГД разработали законопроекты о защите добросовестных покупателей жилья

Депутаты Госдумы Ярослав Нилов и Дмитрий Гусев разработали пакет законопроектов, которые должны дополнительно защитить добросовестных покупателей недвижимости. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на документы парламентариев, направленные для получения отзыва в Росреестр и Верховный суд РФ.

В числе прочего депутаты предложили обязать суды устанавливать дату возврата помещения продавцу не ранее даты возврата денежных средств покупателю, если соответствующая сделка по отчуждению жилого помещения будет признана недействительной. Кроме того, в случае аннулирования сделки регистрация недвижимости будет возможна лишь при документальном подтверждении того, что деньги возвращены покупателю.

В беседе с журналистами Нилов отметил, что перед внесением соответствующих инициатив о правках в Гражданский кодекс и федеральный закон о государственной регистрации недвижимости необходимо собрать обратную связь от заинтересованных госорганов.

"Государство обязано обеспечить баланс интересов всех сторон и защиту добросовестных участников сделок. Мы считаем необходимым усилить правовые гарантии для граждан и сделать судебную практику более предсказуемой и справедливой", – добавил Гусев.

Ранее лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов призвал установить единые прозрачные стандарты информирования о ценах на недвижимость. Сейчас среди сопутствующих платежей могут быть бронирование квартиры, платное юридическое сопровождение и другое. Все это идет в обход договора и отражается на кошельке покупателей, пояснял парламентарий.

