Песков заявил о достигнутом прогрессе по "Силе Сибири – 2"

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о достигнутом прогрессе по проекту "Сила Сибири – 2". Данную тему он прокомментировал журналистам на брифинге.

Пресс-секретарь президента России уточнил, что достигнуто понимание по многим основным пунктам в данном вопросе. Однако он заявил, что соглашение еще нужно финализировать, в том числе доработать некоторые нюансы. В связи с этим работа в этом направлении еще продолжается.

Визит Владимира Путина в Китай, обратил внимание Песков, был максимально содержательным и результативным. По словам представителя Кремля, президент уже вернулся и работает в Москве.

"Если говорить в общем, то, наверное, нужно обратить внимание на ту декларацию совместную, которую наши главы государств подписали, где речь идет о новом импульсе для развития наших особых стратегических и партнерских, союзнических двусторонних отношений. Речь идет об их развитии во всех возможных областях", – заключил Песков.

"Газпром" ранее подписал соглашения с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) по увеличению поставок газа через "Силу Сибири". В результате объем ежегодных поставок вырастет с 38 до 44 миллиардов кубометров. Более того, корпорации заключили соглашения о расширении поставок по проекту "Дальневосточный маршрут".

Путин прибыл Пекин с рабочим визитом 19 мая. Вместе с ним в столицу КНР направилась делегация, в состав которой вошли пять вице-премьеров, восемь министров, главы Центробанка, "Роскосмоса", "Росатома", представители крупных компаний и банков.

Переговоры в узком и широком составе прошли в Доме народных собраний в Пекине. В результате стороны продлили Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами.

Кроме того, РФ и КНР подписали соглашение о совместном строительстве железной дороги, а также меморандум о сотрудничестве в сфере развития кадрового потенциала. Помимо этого, стороны заключили несколько межправительственных, межведомственных и коммерческих соглашений.

В частности, были подписаны документы об укреплении взаимодействия в области атомной энергетики, промышленности, торговли, транспорта, строительства, образования, кинематографии и иных сферах. Помимо этого, Китай принял решение продлить безвизовый режим для россиян до 31 декабря 2027 года. Россия ответила тем же.

В общей сложности российская и китайская делегации завизировали 20 документов, из которых некоторые соглашения были заключены лидерами двух стран. Путин завершил свой двухдневный официальный визит в Китай 20 мая.

