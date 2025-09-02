"Газпром" подписал соглашения с китайской CNPC по "Силе Сибири"

Фото: depositphotos/nejron

Российский "Газпром" подписал соглашения с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) по увеличению поставок газа через "Силу Сибири". Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на председателя правления компании Алексея Миллера.

Теперь объем ежегодных поставок вырастет с 38 до 44 миллиардов кубометров, уточнил он.

Кроме того, корпорации заключили коммерческие соглашения о расширении поставок по проекту "Дальневосточный маршрут".

Миллер также отчитался, что строительство газопровода было завершено на полгода раньше запланированного срока. Изначально завершение работ ожидалось в мае 2020 года, но первые поставки газа начались уже в начале декабря 2019 года.

В конце 2024-го "Газпром" установил новый рекорд суточного экспорта газа в Китай по "Силе Сибири". Поставки шли на максимальном контрактном уровне по долгосрочному договору с CNPC.

Ранее Владимир Путин отмечал, что Россия удерживает первенство по экспорту нефти и газа в Китай. По его словам, поставки по трубопроводу "Сила Сибири" с 2019 года уже превысили 100 миллиардов кубометров. В 2027 году планируется запустить еще одну газовую магистраль.