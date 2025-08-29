29 августа, 07:16Экономика
РФ и КНР работают над независимой платежной инфраструктурой
Фото: 123RF/designer491
Москва и Пекин работают над созданием собственной независимой платежной инфраструктуры, заявил посол России в Китае Игорь Моргулов в интервью РИА Новости.
"Чтобы ограничить возможности Запада диктовать свои условия в финансово-банковской сфере", – уточнил дипломат.
Он подчеркнул, что Россия продвигает свою систему для передачи финансовых сообщений, а у Китая есть своя трансграничная платежная система CIPS, участниками которой уже являются многие отечественные банки.
"Выдвинут ряд профильных инициатив в рамках БРИКС. Убежден, что с учетом значимости данной проблематики интенсивность такой совместной работы со временем будет только возрастать", – резюмировал Моргулов.
Ранее американский президент Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины против стран БРИКС, если они создадут новую валюту или откажутся от доллара.
Пекин в ответ на это лишь ответил, что продолжит укреплять сотрудничество в рамках объединения. При этом глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков уверен, что угрозы президента Соединенных Штатов на деле нереализуемы.