Пушков счел нереализуемой угрозу Трампа ввести пошлины на товары стран БРИКС

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Угрозы избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о введении пошлины в размере 100%на товары стран БРИКС, если они не откажутся от идеи создать альтернативную доллару валюту, на деле нереализуема. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем телеграм-канале.

По словам сенатора, Трамп часто делает вид, "будто он способен решить все острые политические и экономические проблемы одним решающим шагом, разговором или грозным ультиматумом". Так, очередная угроза республиканца в адрес стран-участниц БРИКС хоть и звучит "супер-решительно", на практике остается нереализуемой и носит декларативный характер, отметил Пушков.

"Продвигая в своих интересах глобализацию, США в итоге стали зависимыми от нее и от импорта из других стран. США также не могут помешать странам БРИКС переходить на взаиморасчеты в национальных валютах, как и работать над новой системой платежей, альтернативной SWIFT", – подчеркнул сенатор.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон введет торговые пошли на товары из государств БРИКС, если они создадут новую валюту или откажутся от американского доллара. По его словам, страны объединения должны будут принять обязательства не создавать и не поддерживать аналог доллара, иначе столкнуться со 100% пошлинами на товары.