Трамп предупредил страны БРИКС о пошлинах на товары при создании ими единой валюты

Фото: depositphotos/actionsports

США введут торговые пошли на товары из стран БРИКС, если они создадут новую валюту или откажутся от американского доллара. Об этом заявил избранный президент Штатов Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Он предупредил, что государства объединения должны будут принять обязательства не создавать и не поддерживать аналог доллара, иначе столкнуться со 100% пошлинами на товары.

Создание единой валюты БРИКС пока не рассматривается, заявлял ранее Владимир Путин, так как данный вопрос еще не созрел. При этом сотрудничество в рамках объединение не направлено против доллара и прочих валют, уточнял его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

