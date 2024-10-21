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21 октября, 18:28

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Economist: Путин может ударить по главенству США платежной системой БРИКС

Путин может нанести удар главенству США платежной системой БРИКС – СМИ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин мог бы нанести удар по доминированию США в мировых финансах платежной системой БРИКС. Об этом сообщает Economist.

По данным СМИ, на саммите БРИКС российский президент надеется придать организации вес, предложив создать новую глобальную финансово-платежную систему для нанесения удара по главенству Штатов и защиты России и ее союзников от санкций.

Альтернативная система платежей БРИКС может обеспечить более дешевые и быстрые транзакции, чем могут заинтересоваться страны с развивающимися экономиками, утверждают журналисты.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков сказал, что БРИКС рассматривает вариант создания платформы, объединяющей финансовые системы государств-участников. Также, уточнил он, изучается возможность объединения национальных систем передачи финансовых сообщений.

В свою очередь, Путин заявил, что создание единой валюты БРИКС пока не обсуждается. Глава государства подчеркнул, что этот вопрос еще "не созрел".

Российская платежная система "Мир" начнет функционировать в Иране в течение полугода

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