Economist: Путин может ударить по главенству США платежной системой БРИКС

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Владимир Путин мог бы нанести удар по доминированию США в мировых финансах платежной системой БРИКС. Об этом сообщает Economist.

По данным СМИ, на саммите БРИКС российский президент надеется придать организации вес, предложив создать новую глобальную финансово-платежную систему для нанесения удара по главенству Штатов и защиты России и ее союзников от санкций.

Альтернативная система платежей БРИКС может обеспечить более дешевые и быстрые транзакции, чем могут заинтересоваться страны с развивающимися экономиками, утверждают журналисты.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков сказал, что БРИКС рассматривает вариант создания платформы, объединяющей финансовые системы государств-участников. Также, уточнил он, изучается возможность объединения национальных систем передачи финансовых сообщений.

В свою очередь, Путин заявил, что создание единой валюты БРИКС пока не обсуждается. Глава государства подчеркнул, что этот вопрос еще "не созрел".