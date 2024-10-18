Путин заявил, что создание единой валюты БРИКС пока не рассматривается

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Создание единой валюты БРИКС пока не рассматривается, заявил Владимир Путин на встрече с представителями ведущих СМИ стран, входящих в организацию.

Президент подчеркнул, что данный вопрос еще "не созрел".

"Нам нужно быть очень аккуратными, здесь мы должны действовать постепенно, не спеша", – добавил он.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что БРИКС рассматривает вариант создания платформы, которая объединит финансовые системы государств-участников. По его словам, также обсуждается возможность объединить национальные системы передачи финансовых сообщений.

Он уточнил, что специальный канал для обмена информацией между центробанками стран БРИКС уже был создан, кроме того, был утвержден регламент сотрудничества в сфере информационной безопасности.