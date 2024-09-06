В МИД РФ заявили, что запуск платформы расчетов в БРИКС является обозримой перспективой

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Создание в БРИКС единой платформы для взаиморасчетов является вопросом обозримой перспективы. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью газете "Известия".

Замминистра заявил, что уже сейчас для создания подобной платформы ведутся аналитические исследования и есть практические наработки. Он также призвал не ставить временные ориентиры, так как объединение разрослось в прошлом году.

"Часто спрашивают, когда будет единая валюта, но речь не о ней, а о платформе для расчетов, взаимозачетов, клиринга и прочих операций. Это связано с цифровизацией, в том числе с необходимыми юридическими нормами и с практическим вовлечением центробанков и министерств финансов. Безусловно, это обозримая перспектива, а не фантазийная задумка, которая растянется на десятилетия", – считает Панкин.

Кроме того, дипломат заявил, что в ШОС уже есть утвержденная с сентября 2022 года дорожная карта по увеличению доли нацвалют во взаимных расчетах. Панкин также отметил, что Россия не является единственным двигателем в этом процессе, так как другие страны тоже пришли к пониманию, что пора отказываться от той ситуации, где доминируют доллар и США.

Ранее сообщалось, что список государств – кандидатов в новые партнеры БРИКС утвердят на саммите в Казани. На повестке дня у объединения стоит подключение шести новых стран, которые станут членами БРИКС с 1 января 2024 года.

Также формальные заявки на вступление в БРИКС подали Таиланд, Бангладеш, Гондурас, Индонезия, Нигерия, Государство Палестина, Сенегал, Алжир, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Казахстан, Куба, Бахрейн, Вьетнам и Кувейт.