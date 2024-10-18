Путин заявил, что уже 30 стран готовы сотрудничать с БРИКС

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На сегодняшний день уже 30 стран готовы присоединиться к БРИКС или в той или ной степени сотрудничать с организацией, сообщил Владимир Путин.

"Сразу за этой волной нарастает следующая. Но здесь мы должны вместе со всеми членами организации внимательно посмотреть, как относиться к расширению. Точно совершенно никого не будем отталкивать, точно совершенно двери открыты", – подчеркнул он.

При этом, по мнению российского лидера, к новым членам нужно относиться с уважением. РФ прикладывала все усилия, чтобы интеграция стран, присоединившихся в этом году, прошла спокойно, отметил Путин.

Сейчас БРИКС затрагивает 33% суши и 45% населения планеты, уточнил президент.

План председательства России в БРИКС выполнен на 80%, рассказал ранее Путин. По словам президента РФ, страной реализуется план, который направлен на продвижение партнеров по направлениям политики и безопасности, финансам и экономике, а также культурным и гуманитарным связям.

Многие страны осознают, что объединение БРИКС является гарантией многополярного мира, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он поделился, что к БРИКС планирует присоединиться и Сербия, считающая это объединение альтернативой Евросоюзу, которого страна не видит в качестве своего партнера.

