Куба направила РФ официальный запрос о присоединении к БРИКС как страна-партнер

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Кубинские власти направили официальный запрос о присоединении республики к БРИКС в качестве страны-партнера. Об этом заявил генеральный директор по вопросам двусторонних отношений МИД Кубы Карлос Перейра в соцсети X.

Запрос был направлен в послании Владимиру Путину, который, по словам дипломата, является "председателем группы, консолидирующей в качестве ключевого игрока глобальную политику и надежду стран Глобального юга".

В августе прошлого года Куба подала формальную заявку на вступление в БРИКС. Вместе с ней заявки подали и другие государства, среди них – Таиланд, Аргентина, Бангладеш, Гондурас, Египет, Индонезия, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Государство Палестина, Саудовская Аравия, Сенегал, Алжир, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Иран, Казахстан, Куба, Бахрейн, Эфиопия, Вьетнам, Кувейт.