Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 октября, 07:35

Политика

Куба направила РФ официальный запрос о присоединении к БРИКС как страна-партнер

Фото: 123RF/inkdrop

Кубинские власти направили официальный запрос о присоединении республики к БРИКС в качестве страны-партнера. Об этом заявил генеральный директор по вопросам двусторонних отношений МИД Кубы Карлос Перейра в соцсети X.

Запрос был направлен в послании Владимиру Путину, который, по словам дипломата, является "председателем группы, консолидирующей в качестве ключевого игрока глобальную политику и надежду стран Глобального юга".

В августе прошлого года Куба подала формальную заявку на вступление в БРИКС. Вместе с ней заявки подали и другие государства, среди них – Таиланд, Аргентина, Бангладеш, Гондурас, Египет, Индонезия, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты, Государство Палестина, Саудовская Аравия, Сенегал, Алжир, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Иран, Казахстан, Куба, Бахрейн, Эфиопия, Вьетнам, Кувейт.

Читайте также


политика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика