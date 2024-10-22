Песков: страны БРИКС, в отличие от Евросоюза, не имеют взаимных обязательств

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Страны БРИКС, в отличие от Евросоюза, не имеют взаимных обязательств. Это объединение призвано обеспечивать взаимные интересы участников, а не "дружить против" кого-то, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с газетой "Известия".

"БРИКС все-таки пока не имеет необходимой атрибутики для того, чтобы быть организацией: у БРИКС нет устава, нет какой-то хартии, которая бы объединяла, четких правил и так далее. То есть это скорее объединение стран, которые разделяют единые ценности, единые ориентиры", – объяснил политик.

По словам Пескова, страны БРИКС являются приверженцами универсальной модели взаимоотношений, которая основывается на взаимном уважении и взаимной выгоде, без моноцентризма.

"ЕС – это свои уставные документы, это четкие правила, это обязывающие документы, целый набор обязательств взаимных", – рассказал представитель Кремля.

На вопрос о том, можно ли говорить, что в БРИКС не "дружат против" кого-то, Песков ответил, что "нужно так говорить". Сотрудничество объединения, уточнил он, не нацелено против каких-то государств и других моделей.

Ранее Песков сказал, что сотрудничество в рамках БРИКС не направлено против доллара и других валют. Основная цель работы объединения – обеспечение интересов стран-участниц. Так он прокомментировал публикацию в СМИ о том, что якобы в ходе саммита БРИКС будет обсуждаться план победы над долларом.

Саммит БРИКС проходит в Казани 22–24 октября. По словам Владимира Путина, уже 30 стран готовы присоединиться к объединению, чтобы в той или иной степени начать сотрудничать.