Ушаков заявил, что в БРИКС рассматривают 15 государств в качестве партнеров

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В БРИКС сейчас рассматривают 15 государств в качестве стран-партнеров, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью Первому каналу.

По его словам, лидеры, скорее всего, определятся с группой государств, которые могли бы войти в эту категорию на первом этапе.

"В настоящее время рассматриваются 15 государств, которые по многим параметрам, по влиянию на региональные, международные дела и по другим параметрам подходят, чтобы мы могли бы рассмотреть их в качестве партнеров", – сказал он.

На сегодняшний день уже 30 стран готовы присоединиться к БРИКС или в той или ной степени сотрудничать с организацией, рассказал ранее Владимир Путин. По мнению российского лидера, к новым членам объединения нужно относиться с уважением. К настоящему моменту БРИКС затрагивает 33% суши и 45% населения планеты, уточнил глава государства.

