Силуанов заявил об отсутствии контактов Минфинов США и РФ по вопросу SWIFT

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Минфины России и США все еще не ведут диалог. Об этом заявил российский министр финансов Антон Силуанов.

"Диалога как не было, так и нет", – сказал он в комментарии газете "Известия", отвечая на вопрос, есть ли диалог у Москвы с Вашингтоном о возвращении российских банков в международную платежную систему SWIFT.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявлял, что России необходимо отказаться от SWIFT и больше с системой не работать. По его словам, из-за этого происходит "прямая утечка" информации "нашим недругам". Глава ВТБ добавлял, что для отказа от SWIFT достаточно "немного технологических решений".

Евросоюз в конце февраля в рамках 16-го пакета санкций ввел запрет 13 российским банкам на доступ к SWIFT. Рестрикции также коснулись 48 физлиц и 35 организаций.