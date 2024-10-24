Путин заявил, что страны БРИКС пока не создают альтернативную SWIFT систему

Фото: фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Алексей Филиппов

Страны БРИКС пока не создают альтернативную систему, которая стала бы альтернативой SWIFT, заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в Казани.

На данный момент страны объединения используют систему России, предложенную Центральным Банком. Однако российский лидер отметил, что вопрос создания единого финансового инструмента очень важен, но главная проблема в нем – расчеты.

"Того, что есть, в принципе, достаточно, нужно только вовремя, своевременно принимать соответствующие решения на консультативном уровне", – добавил Путин.

Ранее и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что предложенная Путиным инвестиционная платформа не будет альтернативой SWIFT. Данный инструмент будет способствовать инвестиционной деятельности в странах с растущей развивающейся экономикой.

Между тем замглавы МИД РФ Александр Панкин рассказывал, что создание в БРИКС единой платформы для взаиморасчетов является вопросом обозримой перспективы. По его словам, уже сейчас для создания подобной платформы ведутся аналитические исследования и есть практические наработки.