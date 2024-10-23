Песков: предложенная Путиным инвестиционная платформа не будет альтернативой SWIFT

Фото: ТАСС/POOL/Владимир Смирнов

Предложенная Владимиром Путиным инвестиционная платформа БРИКС не будет альтернативой SWIFT, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Она будет способствовать инвестиционной деятельности в странах с растущей развивающейся экономикой, с задействованием электронных инструментов", – отметил пресс-секретарь.

Ранее на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС Путин заявил, что страны объединения работают над организацией обмена финансовой информации между центральными банками, которая станет аналогом SWIFT.

Между тем замглавы МИД РФ Александр Панкин рассказывал, что создание в БРИКС единой платформы для взаиморасчетов является вопросом обозримой перспективы. По его словам, уже сейчас для создания подобной платформы ведутся аналитические исследования и есть практические наработки.