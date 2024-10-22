Аналитик Сидоров: истекшие сертификаты Visa и Mastercard не станут проблемой в России

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Истекшие сертификаты безопасности у карт Visa и Mastercard не станут проблемой для пользователей, рассказал частный инвестор и аналитик Федор Сидоров в беседе с RT.

Сидоров назвал ситуацию с истекшими сертификатами "беспрецедентной". По его словам, раньше платежные системы продлевали сертификаты на несколько лет, однако со следующего года они не смогут этого сделать из-за санкций и ухода компаний из России.

"Будет или не будет работать банковская карта, будет зависеть от того, к какому решению придут банки и Национальная система платежных карт", – добавил аналитик.

При этом Сидоров считает, что, скорее всего, проблемы возникнут в одном из ста случаев использования карт.

"Проблему можно решить несколькими способами. Во-первых, при обработке карты терминалом параметр об актуальности сертификата можно выключить, и пользователи карт вообще не почувствуют разницы. Во-вторых, обновить сертификат с помощью зарубежных или отечественных IT-решений. В-третьих, часть банков предложат менять карту Visa и Mastercard на "Мир", перевыпустив новый пластик", – заключил эксперт.

Ранее стало известно, что в конце 2024 года у некоторых российских банков перестанут действовать сертификаты безопасности чипов по картам Visa и Mastercard. Дальнейшая работоспособность этих карт будет зависеть от решений самих кредитных организаций.

При этом, по словам зампрезидента – председателя правления ВТБ Георгия Горшкова, ограничения могут затронуть только часть операций, поэтому карта с истекшим сертификатом точно не превратится в "кирпич". Он добавил, что срок действия сертификата является лишь одним из критериев для терминала, принимать карту к оплате или нет.