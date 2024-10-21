Эксперт Бархота посоветовал не выбрасывать банковские карты с истекшим сроком

21 октября, 19:32Общество
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Карты некоторых платежных систем могут работать даже после истечения срока годности, поэтому выбрасывать их нельзя, предупредил в разговоре с Москвой 24 эксперт банковского рынка Андрей Бархота.
Специалист напомнил, что в связи с уходом из РФ Visa и Master Card карты этих платежных систем с истекшим сроком годности не перевыпускаются, а автоматически пролонгируются. Все актуальные данные есть в приложениях банков, подчеркнул Бархота.
"На пластике может быть написано, что она работает, например, до 2023 года, но на самом деле еще является действующей. Поэтому выбрасывать их нельзя", – указал эксперт.
При этом руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов в разговоре с Москвой 24 отметил, что карту с действительно истекшим сроком годности можно выбросить.
"У мошенников не получится ею воспользоваться, но если есть сильные переживания за свою безопасность, можно взять ножницы и разрезать ее. Желательно при этом задеть магнитную полосу и чип", – отметил специалист.
Ранее россиянам назвали случаи, когда у банка есть право списать деньги без согласия клиента. В частности, такое может произойти при оплате обслуживания пластиковой карты, а также в счет погашения задолженностей или штрафов.