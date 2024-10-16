"Известия": подтверждение операций пожилых граждан могут распространить на снятие наличных

Фото: 123RF/milkos

Госдума планирует принять законопроект, по которому пожилые и другие социально уязвимые граждане смогут привлечь доверенное лицо для подтверждения своих банковских переводов. Однако ко второму чтению документ будет подвергнут существенной правке, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники.

Ожидается, что из проекта исключат доверенность, которую пожилой клиент банка должен выдать на третье лицо. Скорее всего, ее заменят на дополнительное соглашение к договору, сообщают источники. Также в поправках планируют предусмотреть порядок отказа клиента от "второй руки".

Кроме того, дискуссионным остается вопрос об операциях по СБП и снятии наличных. Как пояснил один из источников редакции, использование механизма "второй руки" автоматически делает перевод небыстрым, что противоречит смыслу системы.

Как, в свою очередь, отметил адвокат Алексей Выручаев, в тексте отсутствует четкий механизм осуществления верификации операции третьим лицом. Согласно положениям законопроекта, порядок подтверждения должен быть разработан в локальных документах банков, пояснил юрист.

Он также обратил внимание на право кредитной организации определять тарифы за эту услугу в дополнительном соглашении с клиентом.

"Конечно же, банки не преминут воспользоваться этой возможностью и установят стоимость за данную услугу", – считает Выручаев.

По словам руководителя проекта "Народного фронта" "За права заемщиков" Евгении Лазаревой, необходимо в проекте прописать право ЦБ на то, чтобы устанавливать пороговое значение комиссий за проведение операций с использованием "второй руки". Также она предложила распространить механизм на получение кредитов и снятие наличности со счетов.

В ЦБ уточнили, что процедура подтверждения операций третьими лицами должна быть доступной и не оказывать негативного влияния на рынок платежных услуг.

С 25 июля в России начал действовать новый механизм возврата банками украденных мошенниками средств. Клиенты получат украденные деньги в том случае, если банк не направил уведомление о совершении перевода и средства были перечислены мошенникам без их согласия.

Кроме того, банкам придется перевести средства на счет клиента, если он потерял карту или ей воспользовались без его согласия.

