Экономист рассказал, когда банк может списать деньги с карты без согласия клиента

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Банк может списать часть денег без согласия клиента за обслуживание карты и для погашения долгов. Об этом Москве 24 рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

"Самый простой случай, когда кредитная организация может списать деньги без дополнительного согласия клиента, – это плата за пользование картой", – отметил эксперт.

По его словам, соответствующий пункт обычно прописывается в договоре, который человек заключает с банком. Кроме того, документ может предусматривать автоматическое списание платежей по кредиту. В этом случае от клиента также не требуется дополнительного согласия на проведение операции. Беляев порекомендовал внимательно читать договор перед подписанием, чтобы знать обо всех подобных случаях.

Еще один случай, когда со счета клиента могут списывать часть средств без его согласия, – решение суда.





Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик Причиной списания денег с карты может быть решение суда по взысканию задолженностей, штрафов. При этом банк не сам забирает деньги, а ему дается на это команда, например, от приставов.

Ранее россиянам напомнили, что отменить ошибочный перевод средств на чужую карту невозможно. Отмечается, что после этого вернуть свои деньги будет очень непросто. Если с человеком произошла такая неприятность, то ему остается надеяться на добросовестность получателя. Если тот не захочет добровольно возвращать деньги, то придется обращаться в суд.

