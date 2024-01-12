Эксперт рассказал, можно ли отменить ошибочный перевод денег на карту

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Вернуть деньги, ошибочно переведенные на карту другому человеку, крайне затруднительно. Об этом Москве 24 рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

"Если человек ввел неверный номер карты или телефона и ошибочно отправил деньги другому пользователю, то отменить операцию он не сможет, потому что средства уже ушли со счета", – объясняет специалист.





Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик В этом случае стоит надеяться на добросовестность получателя, который, увидев неожиданное начисление, вернет деньги отправителю. Можно попробовать связаться с ним.

Для этого, например, можно по тем же данным сбросить незначительную сумму – один-два рубля – и сопроводить перевод сообщением, где объясняется ситуация. Если получатель не захочет возвращать средства, имеет смысл попробовать обратиться в суд.

"Надо будет доказывать, что вы не знакомы с человеком, которому перечислили деньги, что у вас никогда с ним никаких контактов не было и что никакого экономического смысла в переводе средств не имелось. Эта процедура не самая простая и тянется достаточно долго", – предупредил эксперт.

Во избежание таких проблем специалист посоветовал внимательно проверять данные получателя перед отправкой денежных средств.

Ранее россиян предупредили, что банк имеет право заблокировать карту, если посчитает перевод средств подозрительным. Например, это может случиться, если перечисленная сумма была очень крупной. То же самое произойдет, если переводы делались слишком часто. Кроме того, пластик могут заблокировать при неправильном вводе ПИН-кода.

