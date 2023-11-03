Эксперт предупредил о рисках появления задолженностей по банковским картам

Россиян предупредили о рисках, связанных с кредитными картами. По словам экспертов, у держателей пластика могут появиться задолженности, даже если они им не будут пользоваться. Это связано с особенностями договора с банком. Рассказываем подробности.



Коварный пластик

У владельцев кредитных карт могут образоваться долги по пластику, даже если они им не пользуются. Об этом сообщил юрист, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Кирилл Данилов. По его словам, при оформлении разных продуктов в банках клиенту заодно предлагают обзавестись кредиткой. Важно понимать, что она привязана к определенному счету и может быть задействована финансовой организацией, если это позволяют условия договора.





Кирилл Данилов юрист, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Отсутствие фактического использования карты не может застраховать клиента от возникновения задолженности, если указанный счет является источником финансирования банковского обслуживания или других банковских продуктов.

Например, речь идет об услугах вроде СМС-информирования или подписки на банковские сервисы. Проблемы могут возникнуть, если счет, с которого ведется их оплата, вдруг окажется пуст. Тогда погашение начнется с кредитной карты. То же самое случится, если дать согласие на покрытие ее средствами долгов по другим счетам. Подобные нюансы обозначены в самом банковском договоре.

В том же документе прописан и способ активации пластика. Чаще всего для этого нужно совершить операцию, требующую введение ПИН-кода. Однако бывает и так, что банк по умолчанию считает карту активированной после того, как клиент ставит подпись в договоре. В связи с этим рекомендуется внимательно читать условия сделки.



Не только кредитки

Неожиданные задолженности по кредитной карте также могут возникнуть и при ее использовании. Об этом Москве 24 рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота. В первую очередь это связано с тем, что банки берут большие комиссии за многие операции с кредиткой.





Андрей Бархота эксперт банковского рынка Банки зашивают в них очень много комиссий. Немногие знают, что снятие наличных с кредитки облагается и может составлять 15–20% от суммы. Также есть комиссия за утилизацию кредитного лимита.

По словам специалиста, зачастую банки не сообщают клиенту в момент совершения операции, что она может быть платной. Кроме того, комиссии, штрафы и пени иногда начисляются с некоторым запозданием. Поэтому задолженность по пластику может образоваться через несколько дней после того, как клиент погасил кредитный лимит.

"Это может быть как несколько тысяч рублей, так и 50 тысяч. На такую задолженность все равно будут накладываться штрафы и пени, что испортит кредитную историю и рейтинг. И позже, при попытке взять другой кредит, из-за этого пустяка могут возникнуть проблемы", – предупредил специалист.

Задолженность может образоваться не только по кредитке. По словам эксперта, существуют ситуации, когда дебетовая карта тоже "уходит в минус".





Андрей Бархота эксперт банковского рынка Например, гражданин пользуется дебетовой картой и переводит деньги по номеру телефона. У каждого пользователя есть лимит на подобные бесплатные операции. После истечения лимита переводы по номеру телефона будут платными. Также платные переводы существуют между разными банками даже по номеру карты.

Специалист подчеркнул, что переводы между банками зачастую тарифицируются позже, чем пройдет транзакция, и комиссию списывают со счета, даже если на нем не хватает средств.

Долг на дебетовой карте может образоваться и в результате списания ежегодного обслуживания.

"Это касается карт, для бесплатного обслуживания которых требуются определенные условия: например определенный вклад в банк или регулярное использование услуг партнеров банка. С момента, когда условия перестают выполняться, обслуживание становится платным, и на карте может образоваться минус", – пояснил Бархота.

Эксперт отдельно отметил, что долги по дебетовой карте на кредитную историю никак не влияют и не портят рейтинг клиента.

