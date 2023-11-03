Адвокат заявил об опасности неиспользуемых кредитных карточек

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Задолженность по кредиту может возникнуть даже у тех клиентов банка, которые не пользуются кредитной карточкой, предупреждает адвокат, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Кирилл Данилов в беседе с агентством "Прайм".

"Часто при оформлении разных банковских продуктов клиентам предлагают заодно оформить кредитные карты. И если в одних случаях это действительно "свободное предложение", то в других – навязывание или введение в заблуждение относительно обязанности приобретения услуги", – сказал он.

Так как карта привязана к конкретному счету, то отсутствие факта использования кредитки не гарантирует проблем в будущем. В частности, у клиента может возникнуть задолженность, если с этого счета идет оплата услуг банка или платное СМС-информирование, предупредил эксперт.

"При этом клиент может узнать о списании как через месяц, так и через год, если не ознакомился с условием при подписании договора", – сказал он.

Такое может случиться, если гражданин дал свое согласие на погашение задолженности по другим счетам с кредитки. Также банки могут устанавливать разные правила активации карты. Где-то это – первая операция в банкомате или получение выписки по счету, а где-то – подпись расписки о получении карты, указал Данилов.

Поэтому адвокат советует сначала внимательно изучить все условия договора еще до его подписания. В случае если клиент захочет закрыть кредитную карту, то ему придется для начала погасить долги, а затем подать заявление в банк. Данилов рекомендует взять соответствующую справку о закрытии счета, чтобы избежать возможных споров в дальнейшем.

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