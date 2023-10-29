Эксперт назвал переводы, за которые могут заблокировать банковскую карту

Фото: depositphotos/LDProd

Крупные банки для обеспечения безопасности денежных переводов используют технологии искусственного интеллекта (ИИ), который анализирует транзакции сразу по нескольким тысячам параметров. При каком условии могут заблокировать банковскую карту, рассказал завкафедрой "Интеллектуальные системы информационной безопасности" Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов в интервью агентству "Прайм".

Так, у искусственного интеллекта возникнут подозрения в случае регулярного снятия с карты крупных сумм, особенно если деньги только что были зачислены. Карту также могут заблокировать, если она используется исключительно для снятия наличных в крупных размерах.

Кроме того, ИИ может приостановить перевод денег, если распознает признаки нетипичной для клиента банковской операции. По словам Магомедова, искусственный интеллект проводит анализ на базе математических моделей. К примеру, учитывается, что между клиентами, проживающими в одном регионе, транзакции возникают чаще, чем между клиентами, которые живут в удаленных друг от друга областях.

ИИ также устанавливает близость отправителя и получателя между собой. Все эти анализы позволяют снизить ложные срабатывания системы противодействия мошенничеству на 10–15% и не ухудшать при этом выявление незаконных операций.

Эксперт также опроверг расхожее мнение, что искусственный интеллект анализирует слова, указанные в строке "назначение платежа" (к примеру, "за квартиру", "по договору" и прочие). Магомедов отметил, что вопросы к подобным переводам скорее возникнут у налоговой службы в случае повода для проверки.

Ранее в министерстве финансов России предупредили о новой схеме мошенничества через поддельных брокеров. Злоумышленники предлагают своим жертвам открыть брокерский счет, обещая значительные суммы денег за короткий срок. Однако инвестиции гражданам не возвращаются.

До этого сообщалось, что в России появилась новая схема мошенничества, по которой злоумышленники рассылают сообщения в мессенджерах с просьбой проголосовать в конкурсе.

"Актуальный репортаж": мошенники чаще стали выбирать в качестве своих жертв школьников