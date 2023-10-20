ЦБ и МВД смогут обмениваться данными о мошеннических операциях

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Центральный Банк России и сотрудники МВД с 21 октября смогут оперативно получать данные о мошеннических операциях без согласия клиента из автоматизированной системы ФинЦЕРТ Банка РФ. С этого же дня вступит в силу закон об информационном обмене двух ведомств, который усилит противодействие кибермошенникам, сообщает пресс-служба регулятора.

По новому закону порядок электронного взаимодействия будет определяться соглашением между сторонами. Предусматривается, что после обращения пострадавшего полицейские вправе запросить у Центробанка данные о мошеннической операции, в том числе о получателе похищенных средств. Если их не окажется в базе ФинЦЕРТ, регулятор обратится за уточнением в банки.

Благодаря этому получать данные, необходимые для расследования фактов мошенничества и уголовных дел, можно будет в максимально сжатые сроки. Обмен информацией будет происходить с соблюдением норм банковской тайны.

Сведения, которые регулятор получит от правоохранителей, банки смогут учитывать в своих системах для предотвращения новых мошеннических операций.

Ранее Центробанк предупредил россиян о схеме мошенничества с обналичиванием "Пушкинской карты". Происходит это с помощью ботов в мессенджерах. Регулятор напомнил, что сделать это законными способами невозможно.

Также нередко в мессенджерах бывают предложения легкого заработка, например, с помощью псевдоинвестиций. В этом случае поверивший мошенникам школьник просто лишится денег. Однако бывают и более опасные схемы заработка, к примеру, когда ребенку предлагают в качестве курьера перевозить деньги, заработанные незаконным путем.

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