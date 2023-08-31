ЦБ предупредил россиян о схеме мошенничества с обналичиванием "Пушкинской карты"

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Центробанк РФ в преддверии Дня знаний составил список наиболее распространенных схем мошенничества в отношении школьников и их родителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления регулятора по ЦФО.

"Преддверие нового учебного года – период, когда заканчиваются каникулы, отпуска, царит ажиотаж. <...> Такая обстановка потенциально больших трат и одновременного снижения бдительности очень привлекательна для онлайн-мошенников", – отметили в ЦБ.

Среди популярных в это время у злоумышленников схем обмана Банк России выделяет в том числе предложения по обналичиванию средств "Пушкинской карты" с помощью ботов в мессенджерах. Регулятор напомнил, что сделать это законными способами невозможно.

Кроме того, нередко в мессенджерах встречаются предложения легкого заработка, например с помощью псевдоинвестиций. В этом случае поверивший мошенникам школьник просто лишится денег. Однако бывают и более опасные схемы заработка, например, когда ребенку предлагают в качестве курьера перевозить деньги, заработанные нелегальным путем.

Также в Центробанке рассказали, что нередко злоумышленники обитают в родительских чатах, которые бывают открытыми. Там они могут под видом опросов и конкурсов рассылать ссылки на фишинговые сайты, которые позволяют им воровать деньги со счетов, собирать личные данные пользователей для взлома их аккаунтов.

Ранее стало известно, что во втором квартале текущего года кибермошенники похитили у клиентов российских банков 3,62 миллиарда рублей. При этом размер ущерба от мошеннических операций за год уменьшился на 6%, тогда как их количество увеличилось на 28,5%.

