Мошенники с апреля по июнь похитили у клиентов банков РФ 3,62 млрд рублей

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Во втором квартале текущего года кибермошенники похитили у клиентов российских банков 3,62 миллиарда рублей. Это следует из отчета Центробанка РФ.

Отмечается, что с апреля по июнь было совершено порядка 279 тысяч операций без согласия клиентов. В предшествующий этому году квартал фиксировалось в среднем 217 тысяч таких операций, при этом объем похищенных таким образом средств в среднем составлял 3,85 миллиарда рублей.

Таким образом, размер ущерба от мошеннических операций уменьшился на 6%, тогда как их количество увеличилось на 28,5%.

Кроме того, установлено, что во втором квартале этого года банки РФ отразили почти 6,6 миллиона кибератак с целью кражи средств клиентов. Если бы их не пресекли, то злоумышленники смогли бы похитить еще порядка 911 миллиардов рублей.

На днях стало известно, что в Омской области мошенники похитили с "Пушкинских карт" более 35 миллионов рублей. Для этого они выкупали карты у молодых людей, а затем создавали фиктивные мероприятия, с помощью которых и обналичивали средства.

