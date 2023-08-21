В Омской области с "Пушкинских карт" похитили более 35 миллионов рублей

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В Омской области похищение более 35 миллионов рублей, направленных на реализацию программы "Пушкинская карта". Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе управления ФСБ по региону.

По информации ведомства, сперва мошенники выкупали у молодых людей от 12 до 22 лет "Пушкинские карты", а после создавали фиктивные мероприятия, куда могли попасть только владельцы карт. В результате никакие мероприятия не проводились, а средства с "Пушкинских карт" получали сами аферисты, добавили в ФСБ.

В ФСБ завели уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". По ходатайству следствия подозреваемому избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

Ранее министерство культуры РФ сообщило, что изменит правила программы "Пушкинская карта" для повышения ее защищенности. Согласно проекту постановления, для подтверждения личности владельца карты, который предъявляет билет для прохода на культурное мероприятие, в отдельных регионах предлагается провести эксперимент по использованию динамических QR-кодов.

В Минкультуры объяснили, почему школьники и студенты могут лишиться "Пушкинской карты"