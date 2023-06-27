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Общество

Минкультуры РФ изменит правила программы "Пушкинская карта"

Минкультуры РФ изменит правила программы "Пушкинская карта"

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Использование программы "Пушкинская карта" хотят сделать удобнее и надежнее. Об этом сообщает ТАСС.

По данным информагентства, Минкульт предлагает подтверждать личность владельцев "Пушкинской карты" по QR-коду, оповещать зрителей о переносе или отмене мероприятий, а также расширить требования к организациям культуры для участия в программе. Также упростят процесс покупки и контроля билета. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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