Минкультуры РФ изменит правила программы "Пушкинская карта"

Использование программы "Пушкинская карта" хотят сделать удобнее и надежнее. Об этом сообщает ТАСС.

По данным информагентства, Минкульт предлагает подтверждать личность владельцев "Пушкинской карты" по QR-коду, оповещать зрителей о переносе или отмене мероприятий, а также расширить требования к организациям культуры для участия в программе. Также упростят процесс покупки и контроля билета. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.