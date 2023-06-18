Москвичам рассказали о семи природных территориях на ВДНХ

Москвичам предлагают пройтись по семи природным территориям ВДНХ. Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, каждая из них представляет флору различных уголков страны.

Известные специалисты в области озеленения выбирали аутентичные растения, которые могут адаптироваться к климатическим условиям столицы. Например, на Сочинской горке рядом с экоцентром "Цветоводство" высадили полынь Шмидта, ясколку и гейхеру, на Ялтинском участке недалеко от шахматного клуба растут сосны, каштаны и туи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.