Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

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12:45

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Москвичам рассказали о семи природных территориях на ВДНХ

Москвичам рассказали о семи природных территориях на ВДНХ

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Москвичам предлагают пройтись по семи природным территориям ВДНХ. Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, каждая из них представляет флору различных уголков страны.

Известные специалисты в области озеленения выбирали аутентичные растения, которые могут адаптироваться к климатическим условиям столицы. Например, на Сочинской горке рядом с экоцентром "Цветоводство" высадили полынь Шмидта, ясколку и гейхеру, на Ялтинском участке недалеко от шахматного клуба растут сосны, каштаны и туи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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