В парке искусств "Музеон" установили новую футуристичную скульптуру

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном парке искусств "Музеон" установили новый футуристичный арт-объект – скульптура Revival абстракциониста Льва Ефимова. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Скульптура находится под открытым небом рядом со входом в парк со стороны Мароновского переулка. Высота арт-объекта составила 3,5 метра.

По словам директора по развитию внешних партнерских коммуникаций Парка Горького Екатерины Фадеевой, эта скульптура стала частью города, отражая жизнь как окружающих ее объектов инфраструктуры, так и жителей.

"Пропуская через себя эмоции, разговоры, жесты, мысли, объект показывает, как искусство способно трансформировать реальность, вдохновлять и наполнять жизнь города красками", – добавила она.

Сообщается, что идея создания подобной скульптуры пришла автору во время наблюдения за поверхностью воды.

Ранее сообщалось, что в Парке Горького реализуют 133 идеи пользователей платформы "Город идей", которые были отобраны в результате голосования. Всего же пользователи предложили более 2,2 тысячи идей по развитию событийной программы парка.

До этого стало известно, что памятник строителям метро установят на территории площади в столичном парке "Сокольники".

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