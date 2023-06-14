Бесплатные лекции пройдут в рамках фестиваля науки и культуры на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичей и гостей столицы приглашают посетить фестиваль науки и культуры "ВДНХ: пространство открытий", в рамках которого с 14 июня по 8 июля запланирована серия лекций. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Лекции будут проходить в павильоне "Рабочий и колхозница", центре "Космонавтика и авиация" и музее славянской письменности "Слово". Слушатели узнают больше о психологии, астрономии, лингвистике, истории и кино. В качестве спикеров приглашены популяризаторы науки и эксперты в области культуры.

14 июня в 19:00 желающих приглашают послушать лекцию "Природа сновидений в мозге". Кандидат психологических наук Ольга Сварник расскажет, как правильно трактовать значение снов и можно ли ими управлять. Эксперт объяснит, что представляет собой нейробиология сна. На лекцию необходимо зарегистрироваться по ссылке.

15 июня в 19:00 запланирована встреча с лингвистом Максимом Кронгаузом, тема лекции – "Как интернет меняет наш язык". Слушатели узнают о технологиях, которые влияют на язык и могут привести к его деградации. Регистрация доступна здесь.

Лекция "Новое российское кино – каким оно стало и каким еще станет" пройдет 20 июня в 19:00. Кинокритик Егор Москвитин расскажет о современных отечественных фильмах и темах, которые в них раскрываются. Участники смогут обсудить кинопроекты, которые выходили в последние годы. На мероприятие также необходимо предварительно зарегистрироваться.

На встрече с биологом и нейрофизиологом профессором МГУ имени М. В. Ломоносова Вячеславом Дубыниным 21 июня в 19:00 речь пойдет о том, как мозг человека распознает вкусы и запахи. Желающие посетить лекцию должны оставить заявку по ссылке.

"Боец с быком, или Краткая история животных на ВДНХ" – лекция об анималистических картинах и скульптурах, которая пройдет 28 июня в 19:00. Спикером выступит искусствовед Кирилл Светляков. Необходима предварительная регистрация.

29 июня в 19:00 состоится встреча с палеоантропологом Станиславом Дробышевским. Он проведет лекцию на тему "Пан или морлок: биологическое будущее человека". Эксперт расскажет слушателям, что ждет человечество и какие биологические изменения возможны. Заявку на участие можно оставить здесь.

Лекция "Анатомия и физиология необычных звезд" запланирована на 18 июня в 14:00 в центре "Космонавтика и авиация". Слушатели смогут больше узнать о белых карликах, нейтронных звездах и черных дырах. Регистрация доступна по ссылке. В этот же день в 19:00 здесь пройдет показ фильма "Аэлита" под аккомпанемент терменвокса. Заявку необходимо заполнить здесь.

24 июня в 14:00 астроном Леонид Еленин проведет лекцию "Астероидно-кометная опасность. Курс на столкновение". Эксперт расскажет о том, как в космическом пространстве находят небесные тела. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Встреча с научным журналистом Григорием Тарасевичем состоится 25 июня в 14:00, тема – "Любимая утопия. В поисках светлого будущего". Слушатели узнают, как на протяжении многих лет менялось восприятие будущего. Регистрация доступна.

Те, кому ближе литература, захотят посетить лекцию писателей Андрея Жвалевского и Евгения Пастернака, которая запланирована на 2 июля. Они поделятся секретами успешного издания книг, а также расскажут, что значит быть востребованными авторами. Желающие прийти на встречу должны оставить заявку.

Завершающим мероприятием фестиваля станет концерт группы Artemiev 8 июля в 20:00. Он пройдет в павильоне "Рабочий и колхозница". На мероприятие также необходимо зарегистрироваться.

Ранее стало известно, что Международный московский джазовый фестиваль пройдет в столице с 19 по 25 июня. Отмечается, что в этом году основной площадкой фестиваля станет сад "Эрмитаж". На мероприятии в том числе появятся российские исполнители Полина Гагарина и Мот, а также музыкальные коллективы из Таиланда, США, Турции и Индонезии.



"Актуальный репортаж": в столице состоялся исторический фестиваль "Времена и эпохи"