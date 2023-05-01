Монумент Победы на Поклонной горе привели в порядок после зимы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Специалисты промыли после зимы монумент Победы на Поклонной горе. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Весь процесс занял порядка восьми часов. В работе были задействованы 10 человек, а также спецтехника. Некоторые участки скульптуры пришлось чистить вручную. На промывку у специалистов ушло пять литров моющего средства и 16 "кубов" воды.

Отмечается, что состояние монумента находится на постоянном контроле. В частности, поблизости расположена специальная станция мониторинга.

Ранее заммэра Петр Бирюков сообщал, что в Москве после зимы планируется промыть Триумфальную арку на Кутузовском проспекте. Особое внимание специалисты должны были уделить скульптурным композициям.

