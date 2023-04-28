Триумфальную арку на Кутузовском проспекте промоют после зимы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специалисты комплекса городского хозяйства займутся промывкой Триумфальной арки на Кутузовском проспекте. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"В ночь с пятницы на субботу проведем промывку одной из самых известных столичных достопримечательностей – Триумфальной арки, посвященной победе в Отечественной войне 1812 года", – сказал он.

Заммэра подчеркнул, что особое внимание специалисты уделят скульптурным композициям с обилием маленьких деталей, которые будут отмываться вручную и с применением мягких кистей. На промывку монумента потребуется примерно 15 кубометров воды и пять литров нейтрального моющего средства, добавил он.

Бирюков отметил, что в рамках месячника по благоустройству, который проходит весь апрель в столице, также будут проведены работы по очистке и промывке городских улиц, общественных пространств, инженерных сооружений, фасадов зданий и памятников.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что работы по весеннему благоустройству подходят к концу, на майских праздниках жители и гости столицы увидят чистый город.

Он добавил, что в общегородском субботнике, который проходил 15 апреля в столице, приняли участие почти 1,7 миллиона граждан. Собянин поблагодарил работников коммунального хозяйства и москвичей, которые приняли участие в мероприятии.



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