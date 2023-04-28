Собянин: в общегородском субботнике приняли участие почти 1,7 млн горожан

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В общегородском субботнике, который проходил 15 апреля в столице, приняли участие почти 1,7 миллиона граждан. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

С начала апреля комплекс городского хозяйства организовывает традиционную уборку столицы, которая длится около месяца, добавил он. В этом году весна пришла в Москву достаточно рано, что позволило быстро и качественно убрать улицы города.

"В общей сложности в этот день прогребли почти 3 тысяч гектаров газонов, высадили около 1 тысячи деревьев, подготовили 33,4 тысячи квадратных метров цветников", – рассказал мэр.

Специалисты городского комплекса занимались промывкой фасадов, красили цоколи городских зданий и отремонтировали входные группы, подвал и чердаки многоквартирных домов. Во дворах и парках города был убран весь сухостой и приведен в порядок газон, отметил Собянин.



Работники продолжают уборку и на дорогах столицы, промывая тротуары специальными средствами и обновляя разметку. Были приведены в порядок светофоры, дорожные знаки, остановки для общественного транспорта и уличные фонари. Также были очищены и приведены в порядок в преддверии летнего сезона более 2 тысяч сложных инженерных сооружений, написал градоначальник.

"Моют и чистят более 1,1 тысячи памятников и монументов. К слову сказать, используются не только шланги с высоким давлением – мелкие детали отмывают по старинке: вручную с помощью мягких щеток, чтобы ничего не повредить", – подчеркнул Собянин.

Мэр заявил, что работы по весеннему благоустройству подходят к концу, на майских праздниках жители и гости столицы увидят чистый город.

"В праздничные дни мы ждем вас в парках и на фестивальных площадках, на пешеходных улицах центра и в тихих скверах жилых районов. Прекрасно, когда во дворах весь день веселится детвора", – написал мэр.

Собянин выразил благодарность всем работникам коммунального хозяйства и москвичам, которые приняли участие в уборке города.

Ранее Дептранс Москвы сообщал, что капитальную уборку на столичных дорогах проведут до конца апреля. Все работы будут проводиться в незагруженные часы или выходные дни, чтобы не мешать движению транспорта.



Городские службы Москвы организовали уборку улиц в ЦАО